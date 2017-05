Schulz sieht "steinigen, harten Weg" für SPD

SPD- Chef Martin Schulz sieht nach der Wahlschlappe am Sonntag in Nordrhein- Westfalen einen schwierigen Bundeswahlkampf auf seine Partei zukommen. "Zur Bundestagswahl am 24. September haben wir eine lange Wegstrecke", sagte er am Montag in Berlin. "Die ist steinig und die wird hart werden. Aber die SPD ist eine kampferprobte Partei."