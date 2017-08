Schulstartaktion für armutsgefährdete Familien

Der Schulstart bedeutet jedes Jahr aufs Neue eine große finanzielle Belastung für viele Familien. Ab sofort können in den Wiener carlas, den Second- Hand- Läden der Caritas wieder preisgünstige Schulartikel erworben werden. Auch dieses Jahr bieten die carlas deshalb zum Schulstart ein großes Sortiment an Schulsachen um wenig Geld. Stifte ab 10 Cent, Mappen, Schultüten (ab 3 Euro), Schultaschen (ab 5 Euro), Lineale, Turnbeutel, Malkästen, Federpennale ab 1 Euro, aber auch Kinderbekleidung, Kuscheltiere und Schreibtische können ab sofort günstig erworben werden. Das Angebot gilt, so lange der Vorrat reicht.