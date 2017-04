Schon 60 Prozent wollen die digitale Vignette

Rund zwei Drittel der heimischen Fahrzeuglenker wollen künftig auf die digitale Vignette umsteigen. 60 Prozent werden die Autobahnmaut für das Jahr 2018 nur noch online entrichten, weitere 18 Prozent ziehen das laut einer Umfrage "eventuell" in Erwägung. "Die Mehrzahl wird die digitale Vignette kaufen", so Asfinag- Vorstand Klaus Schierhackl am Dienstag.