Schönheitskönigin (16) filmte eigenen Unfalltod

Eine junge Schönheitskönigin hat in der Ukraine ihren eigenen Unfalltod live auf Instagram gestreamt. Die 16- jährige Sofia Magerko war gemeinsam mit ihrer älteren Freundin Dasha Medvedeva nachts mit einem BMW auf Spritztour, als der Wagen von der Straße abkam und frontal gegen eine Straßenlaterne krachte, wie in dem Video zu sehen ist. Für die Teenagerin, die am Beifahrersitz des Wagens saß, und ihre 24- jährige Freundin kam jede Hilfe zu spät.