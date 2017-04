Schönbrunner Bad trotz Bibber- Wetter eröffnet

Trotz selektiver Temperaturen hat das Schönbrunner Bad in Wien nun seine Pforten geöffnet. Einer der Ersten, die in das noch etwa 13 Grad kalte Nass sprangen, war Extremsportler Josef Köberl. Er trainiert gerade für eine Durchquerung des Nordkanals, der Meerenge zwischen Irland und Schottland. Das kühle Nass in Schönbrunn bietet ihm dafür ideale Übungsbedingungen. Doch auch der Spaß kam nicht zu kurz. So trafen sich einige Jugendliche und veranstalteten zum Einstand ein Wettschwimmen. Trotzdem: "So einen kalten Eröffnungstag haben wir in den letzten 16 Jahren noch nie gehabt", weiß Bad- Betreiber Josef Ebenbichler.