Schock in Spital: Patient wie vom Teufel besessen

Dieses verstörende Video schockt derzeit ganz Brasilien: Es zeigt einen verletzten Patienten, der wie wild durch den Gang eines Spitals in Rio herumirrt, als ob er vom Teufel besessen wäre. Er schreit, schneidet Grimassen und verrenkt seinen Körper. An seiner Wange klafft ein riesiges Loch, laut Krankenhaus das Ergebnis eines Schusses. Das Blut tropft aus der Gesichtsverletzung, der Kopf des Mannes ist nach hinten gebeugt. Das Video, das angeblich von einem Spitalsmitarbeiter aufgenommen wurde, wurde unter dem Titel: "Die Freuden der Arbeiten am Miguel- Couto- Spital in Rio" veröffentlicht.