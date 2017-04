Schnabl neuer Mann an der Spitze der SPÖ NÖ

Nach dem Wechsel an der Spitze der niederösterreichischen Volkspartei ist nun auch die Landes- SPÖ gefolgt. Der 58- jährige Franz Schnabl ist der neue Mann an der Spitze der SPÖ Niederösterreich. Der ehemalige Wiener Polizeigeneral übernimmt den Parteivorsitz von Matthias Stadler und geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2018. Darauf haben sich am Freitag die Gremien der Landesgruppe in St. Pölten verständigt. Am Nachmittag wurde Schnabl im Beisein von SPÖ- Chef Bundeskanzler Christian Kern offiziell präsentiert.