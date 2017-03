Schloss Cobenzl: Pächter muss nach 37 Jahren gehen

Mit 50 Räumungsarbeitern sind am Dienstag im Morgengrauen die Gerichtsvollzieher zur Zwangsräumung im Wiener Schloss Cobenzl angerückt. Zwischen Polizisten, Anwälten und Vertretern der Stadt trat Ex- Pächter Olaf Auer nach 37 Jahren als Betreiber seinen wohl schwersten Gang im Schloss an - den letzten.