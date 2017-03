Schlechteste Aussicht der Welt - für 900  pro Tag

Das neue Hotel des britischen Street- Art- Phantoms Banksy im Westjordanland hat am Montag seine ersten Gäste empfangen. Das "Walled Off Hotel" in Bethlehem in unmittelbarer Nähe zur umstrittenen israelischen Sperranlage wirbt damit, dass alle neun Zimmer "die schlechteste Aussicht von allen Hotels der Welt" haben. Die Preise pro Nacht reichen dennoch von 30 Dollar (28 Euro) im Stockbett bis 965 Dollar (rund 900 Euro) in der Präsidentensuite.