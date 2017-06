Schlaue Polizeihunde spürten bei Übung Drogen auf

Amphetamine im Regal, Kokain in der Bestecklade und Heroin im Feuerlöscher: Wenn die Drogenspürhunde der Wiener Polizei ihre regelmäßigen Übungen absolvieren müssen, dann kann das auch in dem Restaurant des höchsten Gebäudes Österreichs, dem Donauturm, passieren. Sechs Vierbeiner der Diensthundeabteilung spürten das Suchtgift, das am Dienstag im Speisesaal versteckt wurde, mit Bravour auf.