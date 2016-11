Schlange an Bord versetzt Passagiere in Todesangst

Wie im US- Horrorthriller "Snakes on a Plane" müssen sich die Passagiere an Bord eines Aeromexico- Fluges gefühlt haben, als sich eine gut einen Meter lange Schlange während des Flugs in die Kabine verirrt. Als das Reptil hinter einer Gepäckablage auftaucht, filmt ein unerschrockener Passagier auf seinem Handy mit. Die Maschine landete wenig später in Mexico City, wo Beamte sich des Reptils annahmen.