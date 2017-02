Schlag gegen gefährliche IS- Terrorzelle

Nachdem bereits am Montag drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet worden waren, führte die deutsche Polizei am Mittwoch im gesamten Bundesland Hessen Anti- Terror- Razzien durch. Dutzende Gebäude, darunter Moscheen, Wohnungen und Firmenräume wurden durchsucht. Hauptverdächtiger ist ein 36- jähriger Tunesier, er konnte verhaftet werden.