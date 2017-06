Schlacht um Mossul: IS sprengt eigene Moschee

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat das symbolträchtige schiefe Minarett (al- Hadba) der umkämpften irakischen Stadt Mossul gesprengt. Die irakische Armee erklärte am Mittwochabend, auch die dazugehörende Al- Nuri- Moschee liege in Trümmern. In der Moschee hatte IS- Anführer Abu Bakr al- Baghdadi 2014 das "Kalifat" der Dschihadisten ausgerufen. Es war sein einziger öffentlicher Auftritt.