Schelling ruft das "Jahr der Reformen" aus

Finanzminister Hans Jörg Schelling hat das "Jahr der Reformen" ausgerufen. Mit einem "Pakt für Österreich" will der Minister das Land international wieder "an die Spitze" bringen. Viele Lösungen für aktuelle Probleme gebe es bereits, nach dem "Plan A" von Kanzler Christian Kern gehe es jetzt um das Umsetzen. "Plan B heißt für mich Beginnen", so Schelling bei seiner Neujahrsrede am Montag in Wien.