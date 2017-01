Schelling garantiert: "Keine neuen Steuern"

In seinem "Pakt für Österreich" garantiert Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), dass es keine neuen Steuern geben werde, weder eine Wertschöpfungsabgabe, noch eine Erbschafts- und Schenkungssteuer oder eine Vermögenssteuer. Schelling: "Das ist wie das Amen im Gebet, darauf kann man sich verlassen!" Am Montagvormittag hielt der Finanzminister seine Neujahrsrede, in der er seine Pläne, wie er Österreich wieder an die internationale Spitze hieven möchte, vorgestellt hat.