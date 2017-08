Scheinstaatsbürger: Strache will Sobotka klagen

Nach Matthias Strolz von den NEOS und Ingrid Felipe von den Grünen war am Montag FPÖ- Bundesparteiobmann Heinz- Christian Strache bei Tarek Leitner im ORF- "Sommergespräch" zu Gast. Mit dem Auftritt ihres Chefs starten die Freiheitlichen in den Wahlkampf zur Nationalratswahl am 15. Oktober. Ausschnitte aus dem Gespräch sehen Sie hier im Video.