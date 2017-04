Schaukel- Gurt gerissen: Französin beinahe geköpft

Dramatische Sekunden haben sich bei einem Volksfest in Paris am vergangenen Wochenende abgespielt. Ein 13- jähriges Mädchen, das eine der Hauptattraktionen namens "Adrenaline" ausprobieren wollte, entkam nur knapp dem Tod, nachdem sich sein Gurt gelöst hatten und es kopfüber hin und her geschleudert wurde.