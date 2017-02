Satire: Österreichs Antwort auf "America First"

US- Präsident Donald Trump sorgt mit seiner Außenpolitik mehr oder weniger täglich für Kopfschütteln. Besonders sein Slogan "America First" wird derzeit im Internet durch den Kakao gezogen. So hat die ORF- Sendung "Willkommen Österreich" am Dienstagabend ein Satirevideo unter dem Titel "Austria Second" veröffentlicht - und darin wird schnell klargestellt: "Wir haben den Muslimbann erfunden!"