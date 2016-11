Sarkozy scheidet überraschend bei Vorwahl aus

Überraschende Wende bei der Präsidentschaftsvorwahl der französischen Konservativen: Ex- Präsident Nicolas Sarkozy schied am Sonntag bereits in der ersten Runde aus und kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Der ehemalige Premierminister Francois Fillon setzte sich überraschend deutlich durch und verwies Favorit Alain Juppe auf Platz zwei.