Sanitäter als Geburtshelfer: 2 Babys in 1 Schicht!

So etwas erlebt man auch nicht in jeder Schicht: Innerhalb von nur rund zwei Stunden hat ein Team der Wiener Berufsrettung an Mariä Himmelfahrt gleich zweimal sein Können als Geburtshelfer unter Beweis stellen müssen. Erst hatte es kleiner Bub aus Hernals derart eilig, dass er noch im Auto seiner Eltern am Weg ins Spital das Licht der Welt erblickte. Kurz darauf kam es in einer Wohnung in Ottakring zur nächsten Geburt - diesmal wollte ein kleines Mädchen nicht länger warten.