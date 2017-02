Sammlung Essl geht als Dauerleihgabe an Albertina

Nun ist es fix: Die Sammlung Essl geht zur Gänze an die Albertina. Das haben Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), Albertina- Direktor Klaus Albrecht Schröder sowie die Eigentümer Karlheinz Essl und Hans Peter Haselsteiner am Donnerstag bekannt gegeben. Es sei eine "Win- win- Situation", hieß es. Die über 6000 Werke umfassende Sammlung zählt zu den weltweit größten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst. Sie war im Jahr 2014 in ihrer Existenz bedroht gewesen, da Essls Unternehmen bauMax ins Trudeln geraten war.