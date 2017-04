Salon nur für Männer? "Mich diskriminiert keiner"

Ist es legitim wenn ein Friseur nur Herren bedient? Oder fällt das unter Frauenfeindlichkeit? Diese Frage beschäftigt derzeit die Bewohner von Ybbs an der Donau in Niederösterreich. Am Hauptplatz hatte vor einer Woche ein türkischer Haarschneider einen reinen Herren- und Kinder- Salon eröffnet. Ein Lokalaugenschein von krone.at. Betreiber Yüksel versteht die Welt nicht mehr. Vor der Kamera will er nicht mehr Stellung nehmen. Bei ihm habe sich noch keiner beschwert. Zumal es gleich vis- á-vis einen Damen- und Herren- Friseur gibt.