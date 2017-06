Sagt uns Darabos, wie Jet- Deal wirklich lief?

Am zweiten Tag des neuen Eurofighter- Untersuchungsausschuss wird heute Vormittag der frühere Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) befragt. Dabei geht es um den umstrittenen 2007 geschlossene Vergleich mit der Firma EADS. Um Kosten zu senken, hatte Darabos damals drei der 18 Kampfjets abbestellt. Von der Rechnungshof- Prüferin Birgit Caesar- Stifter und vom Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, wurde der seinerzeitige Vergleich von Darabos am Mittwoch heftig kritisiert. "Ich gehe mit einem guten Gefühl in den U- Ausschuss", sagte Darabos beim Eintreffen ins Parlament.