Rutte klar auf Platz eins, Dämpfer für Wilders

Bei der zur europäischen "Schicksalswahl" erklärten Parlamentswahl in den Niederlanden haben die Rechtspopulisten am Mittwoch einen Dämpfer erlitten: Die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte setzte sich klar gegen Geert Wilders' rechtspopulistische Freiheitspartei PVV durch, die trotz Zugewinnen nicht so reüssieren konnte wie erwartet. Der befürchtete Rechtsruck bleibt damit aus. Mehrere europäische Politiker und auch EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker begrüßten das Wahlergebnis.