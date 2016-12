Russische Garde erweist Botschafter letzte Ehre

Am Dienstag wurde der Leichnam des in der türkischen Hauptstadt Ankara erschossenen russischen Botschafters Andrej Karlov in seine Heimat Russland überführt. Das Flugzeug landete am Moskauer Wnukowo International Airport und wurde dort von Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Empfang genommen. Die russische Garde erwies Karlov die letzte Ehre und marschierte im Gleichschritt auf.