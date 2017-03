Rundgang durch Banksys Hotel an Mauer zu Israel

Der Streetart- Künstler Banksy hat ein Hotel in den Palästinensergebieten gestaltet. An den Wänden hängen Videokameras und Steinschleudern, der Portier ist als Schimpanse - ein häufig wiederkehrendes Motiv in Banksys Werken - verkleidet. Das "The Walled Off Hotel" in Bethlehem empfängt ab 11. März Gäste. Acht Zimmer und eine Präsidentensuite stehen dafür bereit. Zimmer gibt es schon ab 30 Dollar pro Nacht.