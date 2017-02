Rumänien: Proteste gegen Regierung gehen weiter

In Rumänien haben die Regierungsgegner ihre Proteste am Montag fortgesetzt, allerdings in deutlich geringerer Zahl als am Vorabend. Nach Schätzungen der Medien protestierten etwa 20.000 Demonstranten vor dem Sitz der Regierung in Bukarest und jeweils Tausende in anderen Städten des Landes. Sonntagabend war landesweit etwa eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen.