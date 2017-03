Rolltreppe änderte die Fahrtrichtung: 18 Verletzte

Horror in einem Einkaufszentrum in Hongkong: Am Samstagnachmittag änderte eine aufwärts fahrende Rolltreppe plötzlich ihre Fahrtrichtung und beschleunigte noch dazu. Dutzende Kunden stürzten am Ende der Treppe. Dem chinesischen Fernsehen zufolge wurden mindestens 18 Menschen bei dem Zwischenfall verletzt.