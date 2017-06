"Rock am Ring"- Veranstalter: "Büßen für Fall Amri"

"Rock am Ring"- Veranstalter Marek Lieberberg hat bei einem Pressestatement zum Abbruch des Festivals schwere Vorwürfe gegen die Behörden erhoben. ""Ich glaube, dass wir hier für das büßen müssen, was im Fall Amri oder anderen zu wenig getan wurde." Durch Versäumnisse der Ermittlungsbehörden sei eine andere Gemütslage eingetreten, so dass womöglich "schneller gravierende Entscheidungen getroffen werden als vorher". "Warum dann bei dieser Gefährdungslage gleichzeitig ein Fußballspiel stattfinden kann, ist mir aber nicht ganz klar."