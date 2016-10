Robert de Niro möchte Trump "in die Fresse hauen"

Der prominente US- Schauspieler Robert de Niro hat in einem am Samstag veröffentlichten Video seiner Wut über den umstrittenen US- Präsidentschaftskandidaten Donald Trump freien Lauf gelassen. "Er ist so dumm! Er ist ein Hund, ein Schwein, ein Meister des Scheißdrecks. Er zahlt seine Steuern nicht, er ist eine nationale Katastrophe", ereiferte sich der Hollywood- Star.