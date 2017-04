Richter stoppt Trump- Dekret zur Einwanderung

Mit seinem harten Kurs in der Einwanderungspolitik hat US- Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage einstecken müssen. Ein Richter am Bundesgericht von San Francisco stoppte ein Dekret des Präsidenten, durch das jenen Städten die Bundeshilfen gestrichen werden könnten, die illegalen Einwanderern Zuflucht bieten.