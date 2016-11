Rennen um die Hofburg: Fischer und Griss für VdB

Alt- Bundespräsident Heinz Fischer hat sich wenige Tage vor der Wiederholung der Bundespräsidenten- Stichwahl für den Grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen in die Schlacht geworfen. Bei einem gemeinsamen Pressetermin mit der gescheiterten Hofburg- Bewerberin Irmgard Griss meinte Fischer, er habe mehr Vertrauen in Van der Bellen und setze größere Hoffnungen in ihn.