Reisebus nach Unfall total ausgebrannt: 18 Tote

Nach einem Unfall mit einem Sattelzug auf der Autobahn A9 in Bayern ist Montagfrüh ein Reisebus in Vollbrand geraten. Dabei sind laut Polizeiangaben vermutlich 18 Menschen, die sich nicht aus dem Fahrzeug retten konnten, ums Leben gekommen. 30 Fahrgäste seien verletzt worden, mehrere von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.