Regierung verordnet sich Wochenend- Schicht

Die Koalition hat die Entscheidung über ihre Zukunft noch einmal hinausgeschoben: Obwohl Kanzler Christian Kern eigentlich den Freitag als Deadline für ein überarbeitetes Regierungsprogramm ausgerufen hat, will man am Wochenende weiter verhandeln. Die ÖVP sieht die Gespräche in der "Zielgeraden", Kern glaubt, man müsse noch "eine erkleckliche Zahl an Stunden investieren".