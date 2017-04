Regierung demonstriert Arbeitseifer und Harmonie

Die Regierung demonstriert Arbeitseifer: Nach dem Ministerrat am Dienstag traten Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder gemeinsam auf und präsentierten die bereits beschlossenen Projekte. In einem Brief wandten sich die Regierungsspitzen auch an die Gemeinden, um sie über die Investitionsmöglichkeiten zu informieren.