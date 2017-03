Rege Beteiligung am ersten Tag in Wien

In Österreich und anderen Ländern lebende Türken haben seit Montagfrüh die Gelegenheit, am Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei teilzunehmen. Hierzulande können 108.561 türkische Staatsbürger in diplomatischen Vertretungen in Wien, Salzburg und Bregenz abstimmen. Bei strahlendem Sonnenschein zeichnete sich am ersten Tag in Wien eine rege Wahlbeteiligung ab. Wähler drückten einander im türkischen Konsulat die Klinke in die Hand.