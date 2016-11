Rastete tunesischer "Prinz" in Wiener Bordell aus?

Samstagfrüh ist im Wiener Nachtklub "Maxim" ein Streit zwischen zwei Gästen eskaliert. "Ich bringe dich um! Egal ob drinnen oder draußen", war zu hören. Die Spezialeinheit WEGA und die Polizei müssen ausrücken. Der bedrohte Christian F. (46) erkennt den Angreifer am nächsten Tag in einem Video von krone.tv wieder. Das Brisante: Der Mann saß im Publikum des tunesischen Predigers Sheikh Abdelfattah Mourou, der am Samstag in einer Wiener Volkshochschule einen großen Auftritt hatte ...