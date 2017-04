Python im Drogenrausch: In Entzugsklinik gebracht

Ein australischer Dschungelpython ist nun auf Entziehungskur geschickt worden. Die zwei Meter lange Schlange war am Dienstag bei einer Razzia in der Nähe von Syndney in einem Drogenlabor entdeckt worden. Dort hatte der Python offenbar Spuren der Designerdroge Crystal Meth über ihre Haut in den Körper aufgenommen.