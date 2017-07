Putin- Trump- Geheimtreffen während G20- Abendessen

Medien weltweit haben lang und breit über das erste Aufeinandertreffen zwischen US- Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin beim G20- Gipfel in Hamburg berichtet. Jedes Wort, jeder Blick und der Handschlag wurden analysiert. Dass es ein zweites, "geheimes" Treffen der mächtigsten Männer der Welt während eines Abendessens in der Elbphilharmonie gegeben hat, sorgt nun für Aufregung. Anwesend waren nämlich nur Putin, Trump und ein russischer Dolmetscher. Welche geheimen Absprachen wurden getroffen? Das fragen sich die US- Demokraten nun.