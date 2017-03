Puffmutter: "Politikerin stand auf harten Sex"

1980 eröffnete sie in der Wiener City ihr Bordell. In "Nina's Bar" gingen sie alle ein und aus. Nach 37 Jahren legt Madame Nina, heute 67, ihre Memoiren vor. In "Madame Nina weiß alles" erzählt die letzte Puffmutter von den Goldenen Zeiten. Von einer hohen Politikerin, die es mit einer Champagnerflasche (zu weit) trieb. Von einem hohen Geistlichen, der jahrelang Stammkunde war. krone.at begleitete Madame zu ihrer Buchpräsentation in der Thalia- Filiale Landstraße in Wien.