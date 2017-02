Prozessauftakt in Wien: Neun Iraker vor Gericht

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 28 Jahre alten Deutschen in der Silvesternacht 2015 in Wien müssen sich seit Dienstag neun Flüchtlinge aus dem Irak vor Gericht verantworten. Das Opfer war laut Anklage zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Das sollen die Beschuldigten offenbar schamlos ausgenutzt haben und sich in einer Wohnung teils mehrfach an der wehrlosen 28- Jährigen vergangen haben. Die Angeklagten zeigten sich beim Prozessauftakt großteils nicht geständig.