Promis protestieren in New York gegen Trump

Am Vorabend der Amtseinführung des künftigen US- Präsidenten Donald Trump haben in New York mehrere tausend Menschen lautstark gegen den Republikaner demonstriert. Die Menge versammelte sich vor dem Trump Tower des Immobilienmilliardärs. Zu den prominentesten Teilnehmern zählten New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio und der Schauspieler Robert de Niro.