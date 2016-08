Pressefoyer nach Ministerrat ab sofort Geschichte

Die Regierung schraubt wieder an der medialen Inszenierung des wöchentlichen Ministerrats, und diesmal radikal. Das traditionelle Pressefoyer mit Bundes- und Vizekanzler im Anschluss an die Regierungssitzung sei ab sofort Geschichte, gab Bundeskanzler Christian Kern am Dienstag vor Sitzungsbeginn bekannt. Künftig soll es stattdessen ein "Debriefing" durch die Koalitionskoordinatoren geben.