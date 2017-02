Polizeigroßaufgebot und Platzsperre in der City

Tausende Menschen demonstrieren auch dieses Jahr wieder gegen den von der FPÖ veranstalteten Akademikerball in der Wiener Hofburg. Weite Teile der Innenstadt verwandeln sich einmal mehr in eine Hochsicherheitszone. Ab 17 Uhr gilt am Freitagabend rund um den Heldenplatz ein Platzverbot. Die Polizei ist mit 2700 Beamten im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass sich Szenen wie aus dem Jahr 2014 nicht noch einmal wiederholen.