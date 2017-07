Polizei bringt nackten Mann mit Taser zur Strecke

Mit was für Verrückten sich die Polizei so herumschlagen muss, hat jetzt ein Augenzeugen- Video von einem Einsatz in der US- Metropole Chicago wieder einmal mehr als deutlich gemacht: Die Aufnahmen zeigen einen nackten Mann, der sich offenbar kurz zuvor unter Drogeneinfluss den Penis - teilweise oder zur Gänze blieb unklar - abgeschnitten hatte und auf der Straße in unmittelbarer Nähe zu einer Grundschule wahllos Menschen anschrie. Weil er sich auch von den alarmierten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde der Mann mit dem Taser außer Gefecht gesetzt.