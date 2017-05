Pkw kracht in Wirtshaus: Lenkerin schwer verletzt

"Das Gasthaus ist seit 110 Jahren im Familienbesitz, doch so etwas ist noch nie passiert", schilderte Wirtin Petra am Freitagvormittag. Wenige Stunden zuvor hatte sie ein Knall aus dem Schlaf gerissen, kurz danach ging der Feueralarm im Gasthaus los. Eine Autofahrerin (30) hatte kurz vor Mitternacht die Kontrolle über ihren Wagen verloren und krachte in das Gasthaus zur Eiche im niederösterreichischen Wittau bei Gänserndorf.