Pitbull verbeißt sich in siebenjährigen Buben

Der siebenjährige Brison Aldridge aus Manor in Texas ist gerade mit Spielen beschäftigt, als plötzlich ein Pitbull aus der Nachbarschaft auftaucht. Die Videokamera eines Nachbarn hält die dramatische Szene fest, als der Hund den Buben plötzlich angreift und dieser zu flüchten versucht. Der Siebenjährige wird zur Behandlung seiner Verletzungen in ein lokales Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile wieder entlassen. Der Hundehalter stimmte zu, den Pitbull an die Behörden zu übergeben.