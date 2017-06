Pilz: "Gusenbauer hat Darabos politisch geopfert"

Die Oppositionsparteien orten in manchen Aussagen von Ex- Kanzler Alfred Gusenbauer Widersprüche zu jenen des früheren Verteidigungsministers Norbert Darabos (beide SPÖ). Peter Pilz erklärte vor Journalisten: "Einer der beiden hat unter Zeugenpflicht die Unwahrheit gesagt. Mein Eindruck ist, dass Alfred Gusenbauer seinen loyalen Verteidigungsminister Norbert Darabos politisch geopfert hat." SPÖ- Fraktionsführer Otto Pendl hingegen kritisierte nach der Befragung am Dienstag, dass im Ausschuss immer wieder alte Themen hervorgeholt werden.