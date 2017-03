Pilz fordert jetzt Reisewarnung für die Türkei

Nachdem Peter Pilz am Dienstag ans Tageslicht gebracht hatte, dass in der Türkei vorübergehend fünf Männer mit österreichischen Reisepässen wegen Terrorverdachts inhaftiert waren, hat sich der Sicherheitssprecher der Grünen am Donnerstag in Wien ein weiteres Mal unmissverständlich zu der Causa geäußert. Pilz, der von zwei der wieder freigelassenen Männer begleitet wurde, forderte eine Reisewarnung für die Türkei.