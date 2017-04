Pilz: Erdogan- Spitzel sitzen in Wiener Botschaft!

Die Spitzel des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen direkt in der Wiener Botschaft - mit dieser Befürchtung ließ der grüne Abgeordnete Peter Pilz am Mittwoch im krone.at- Livetalk erneut aufhorchen. Dies erkläre auch das Ergebnis des Türkei- Referendums in Österreich: 73,2 Prozent der in Österreich lebenden Türken stimmten pro Erdogan. Wie Pilz im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller verriet, stellte er in dieser Causa nun eine parlamentarische Anfrage. So äußerte der Sicherheitssprecher einen konkreten Verdacht, dass der erste Botschaftssekretär für den türkischen Geheimdienst MIT tätig sei.